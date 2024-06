Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 105,05 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 105,05 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 105,00 EUR. Bei 105,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 122.244 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 22,42 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 27.10.2023. Mit einem Kursverlust von 6,87 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2022 8,76 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,01 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,56 EUR.

Am 30.04.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,40 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 75,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 30,64 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

