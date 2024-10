Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag billiger

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 91,76 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 91,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,54 EUR. Mit einem Wert von 91,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 18.633 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,15 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 87,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 4,40 Prozent Luft nach unten.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,02 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 115,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,48 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent auf 83,34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 23,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels stärker