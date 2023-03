Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Vormittag zu

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 122,30 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 122,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,60 EUR. Bisher wurden heute 17.263 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,38 EUR. Mit einem Zuwachs von 24,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 169,92 EUR.

Am 14.03.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,62 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.235,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 01.05.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 30,61 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com