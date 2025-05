Kurs der Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

12.05.25 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 102,75 EUR.

Wer­bung

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 102,75 EUR zu. Bei 102,80 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,40 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.669 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 123,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 20,63 Prozent Luft nach oben. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Abschläge von 23,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,33 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 112,30 EUR. Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,52 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 77,56 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 75,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum. Voraussichtlich am 25.07.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,00 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie VW-Aktie trotzdem höher: Volkswagen startet Rückruf des ID. Buzz in den USA Aktien von BMW, VW und Co. gefragt: Vorsichtiger Zolloptimismus auch in Automobilbranche VW- und BMW-Aktien legen zu: VW dominiert deutschen E-Auto-Markt - Tesla fällt aus Top10

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com