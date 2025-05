Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 103,00 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 103,00 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 932.554 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,95 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 16,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 23,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,33 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,30 EUR aus.

Am 30.04.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 3,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,52 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 77,56 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 25.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,00 EUR je Aktie.

