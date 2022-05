Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Montagnachmittag zu

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 30.05.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 153,50 EUR. Bei 154,78 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 153,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 412.514 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,45 EUR erreichte der Titel am 03.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 37,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 131,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 16,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 220,87 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 27.07.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 33,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

China: Raus aus dem Lockdown

Volkswagen-Aktie gewinnt letztendlich dennoch: Bundeswirtschaftsministerium will VW wohl keine Investitionsgarantien für China zugestehen

Volkswagen-Aktie schließt im Plus: VW erhält EU-Genehmigung für Europcar-Übernahme - Vergleich im Dieselskandal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com