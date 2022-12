Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag Verlust reich

Um 09:22 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 115,90 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,74 EUR nach. Bei 116,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.194 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2022 auf bis zu 195,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 40,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 2,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,54 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent auf 70.712,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 28,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

