EDF-Aktie schnellt hoch: Frankreich übernimmt EDF komplett für Milliardenbetrag

Den EDF -Aktionären würden zwölf Euro je Anteilsschein geboten, teilte das Finanzministerium am Dienstag mit. Der Preis liege 53 Prozent über dem Schlusskurs vom 5. Juli, dem Tag bevor die Regierung ihre Absicht zur vollständigen Verstaatlichung bekanntgab. Europas größter Kernkraftwerksbetreiber würde damit für 9,7 Milliarden Euro unter die vollständige Kontrolle des Staates gelangen, der bereits 84 Prozent an EDF hält.

Frankreich hatte angekündigt, den hoch verschuldeten Versorger komplett übernehmen zu wollen. EDF kämpft mit drastischen Kostensteigerungen bei seinen neuen Atomkraftwerken in Frankreich und Großbritannien. Hinzu kommen Mängel an einigen der älteren Reaktoren.

Jefferies belässt EDF auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat EDF auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die 12 Euro je Aktie, die Frankreich im Zuge der geplanten Verstaatlichung den Minderheitsaktionären des Energieversorgers biete, beinhalteten einen 53-prozentigen Aufschlag gegenüber dem Schlusskurs von 5. Juli, bevor es die ersten Nachrichten zu einer möglichen staatlichen Offerte gegeben habe, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Presseberichten zufolge habe die Transaktion ein Volumen von rund 9,7 Milliarden Euro, was am oberen Ende der zuvor berichteten 8 bis 10 Milliarden Euro liege. Farman verwies zudem auf die am 28. Juli anstehenden Halbjahreszahlen.

Die EDF-Aktie legt an der EURONEXT in Paris zeitweise um 14,91 Prozent auf 11,75 Euro zu.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 03:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 03:33 / ET

