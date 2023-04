GRENKE-Aktie legt zu: GRENKE verzeichnet deutliche Erholung beim Leasingneugeschäft

Aktien in diesem Artikel GRENKE 26,45 EUR

Im ersten Quartal stieg das Volumen des Leasingneugeschäfts im Jahresvergleich um gut 22 Prozent auf gut 610 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Damit war der Jahresauftakt den Angaben zufolge das sechste Quartal in Folge mit einem deutlich zweistelligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nachdem die Geschäfte des Konzers in der Pandemie noch eingebrochen waren.

Auch der Deckungsbeitrag legte deutlich zu: Die Profitabilitätskennziffer kletterte um 22,6 Prozent auf 102 Millionen Euro. Die Marge gemessen am Deckungsbeitrag lag im Berichtszeitraum mit 16,7 Prozent auf dem Niveau des Vorjahresquartals und zugleich über dem 2022 erreichen Durchschnitt von 16,1 Prozent. GRENKE habe einen Großteil des Zinsanstieges inzwischen an den Markt weitergeben können, hieß es zur Erläuterung vom Unternehmen.

Die GRENKE-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,16 Prozent auf 26,05 Euro.

