Altaktionäre von PharmaSGP müssen bei Börsengang kleinere Brötchen backen

Heute im Fokus

DAX leichter -- Wirecard-Aktie bricht ein: Vorlage von Jahresabschluss verschoben - Wirecard will Strafanzeige erstatten -- BASF: Verlust in Q2 möglich -- Infineon, Zalando, HEXO im Fokus

British Airways-Mutter IAG dreht Wiener Tochter Level das Licht aus. Gratis-Nutzer von Zoom bekommen nun doch Komplett-Verschlüsselung. Fraport: Fertigstellung des Flughafen-Terminals 3 in Frankfurt verzögert sich. RWE will bei LNG-Terminal grünen Wasserstoff erkunden. PUMA-Großaktionär begibt Wandelanleihe - Artemis-Anteil sinkt auf 25 Prozent. ifo: Corona-Rezession stellt Finanzkrise in den Schatten.