TeamViewer-Aktie springt vorbörslich hoch: TeamViewer will eigene Aktien zurückkaufen - Starkes Enterprise-Geschäft

Wie TeamViewer mitteilte, hat das Programm ein Volumen von bis zu 300 Millionen Euro oder maximal 20 Millionen Aktien, was knapp 10 Prozent aller derzeit im Umlauf befindlichen Aktien entspricht. Der Aktienrückkauf soll am 3. Februar beginnen und innerhalb dieses Jahres abgeschlossen werden. Die zurückgekauften Aktien sollen größtenteils eingezogen werden.

"Unser Finanzprofil bleibt weiterhin sehr stark, basierend auf unserer hervorragenden Liquidität. Dies gibt uns die Möglichkeit, unmittelbaren Mehrwert für unsere Investoren zu schaffen", sagte CEO Oliver Steil. "Wir haben unsere Kapitalallokationsstrategie überprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Verschuldungsgrad von etwa 1,5x des bereinigten EBITDA eine effiziente Finanzierungsstruktur gewährleistet und uns gleichzeitig genügend strategische Flexibilität für die Zukunft gibt."

TeamViewer profitiert von starkem Enterprise-Geschäft

TeamViewer ist im vierten Quartal 2021, getrieben durch das starke Enterprise-Geschäft, weiter gewachsen. Das Enterprise-Geschäft legte um 107 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 29,4 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen bei Vorlage seiner endgültigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 mitteilte. Die Umsatzerlöse legten auf Konzernebene um 9 Prozent auf 132,2 Millionen Euro zu.

Das bereinigte EBITDA ging dagegen um 6 Prozent auf 67,7 Millionen Euro zurück. Hier kamen unter anderem Investitionsausgaben zum Tragen. Die bereinigte EBITDA-Marge verringerte sich um 12 Prozentpunkte auf 44 Prozent. Das Konzernergebnis gab der Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen und Technologien zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen mit 28,44 Millionen Euro nach 28,94 Millionen vor Jahresfrist an.

Wie bereits bekannt, wuchsen die Billings im Schlussquartal um 20 Prozent bzw währungsbereinigt 17 Prozent auf 153,7 Millionen Euro. Im Gesamtjahr erreichten sie knapp 548 Millionen Euro, entsprechend einem Wachstum von 19 Prozent.

Das bereinigte EBITDA lag im vergangenen Jahr mit 257 Millionen Euro 2 Prozent unter dem Vergleichswert des Jahres 2020. Hier hatte die TeamViewer AG vorläufig eine Spanne von 254 bis 257 Millionen Euro genannt bei einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 47 Prozent. Die Gesamtzahl der Abonnenten kletterte zum Jahresende auf 627.000 (Ende Dezember 2020: 584.000).

Für das laufende Jahr stellte TeamViewer ein Billings-Wachstum im hohen Zehnerbereich mit Billings zwischen 630 und 650 Millionen Euro in Aussicht. Der Umsatz soll im mittleren Zehnerbereich auf 565 bis 580 Millionen Euro steigen, und die bereinigte EBITDA-Marge zwischen 45 Prozent und 47 Prozent liegen.

Aktienrückkauf treibt gebeutelte TeamViewer-Papiere nach oben

Auf Tradegate springen TeamViewer-Aktien vorbörslich zeitweise um fast acht Prozent an auf 14,40 Euro. Damit dürften sie aber in der Handelsspanne der vergangenen Monate verbleiben, die oben bei 15 Euro begrenzt ist. So waren die Aktien 2021 im Sog mehrere Gewinnwarnungen unter Druck geraten. Zum Vergleich: Vor rund einem Jahr hatten sie noch fast 50 Euro gekostet.

Ein Händler merkte an, dass der Aktienrückkauf zwar nicht ganz unerwartet sei, dem Aktienkurs aber doch auf die Sprünge helfen dürfte. Auch die Quartalszahlen und der Ausblick machten insgesamt einen soliden Eindruck. So stehe etwa der Zielspanne für die Billings in diesem Jahr von 630 bis 650 Millionen Euro eine Konsensschätzung von 634 Millionen Euro gegenüber.

FRANKFURT (Dow Jones /dpa-AFX)

