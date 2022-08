Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 01.08.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 32,33 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 32,26 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 70.218 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2021 auf bis zu 54,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,95 EUR am 12.07.2022. Mit einem Kursverlust von 19,96 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2018 1,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,16 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 51,47 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 03.08.2022 gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 02.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

