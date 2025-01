Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 29,55 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 29,55 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 524.879 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 14,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,72 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 10 Jahren abgeworfen

Dezember 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie angepasst

DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 5 Jahren bedeutet