Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 29,53 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 29,53 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 29,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,32 EUR. Bisher wurden heute 825.143 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 12,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 34,23 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,72 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,90 EUR fest.

