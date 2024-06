Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legt am Montagnachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 28,96 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 28,96 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,20 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,08 EUR. Zuletzt wechselten 765.181 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.06.2023 (16,91 EUR). Mit einem Kursverlust von 41,61 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,55 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Mai 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie angepasst

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus