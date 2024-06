Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 29,00 EUR zeigte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 29,00 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,11 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.615 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 30,21 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 29.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,91 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,69 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,55 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -2,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 02.08.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 01.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

