Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 26,82 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 26,82 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,70 EUR nach. Bei 26,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 599.634 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 30,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,64 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 17,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,32 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,67 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

