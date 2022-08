Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) büßt am Donnerstagvormittag ein

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 31,43 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 31,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84.018 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 54,51 EUR markierte der Titel am 24.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 42,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2022 (26,95 EUR). Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 16,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,06 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,88 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 04.11.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 08.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,35 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Hot Stocks heute: Vonovia hebt den Bewertungsansatz an - Infineon erhöht die Prognosen

Vonovia-Aktie stärker: Operatives Ergebnis deutlich verbessert - Vonovia will rund 66.000 Wohnungen verkaufen

Wunschanalyse der Woche: Vonovia-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE