Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 32,81 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 32,81 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 32,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.694 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 3,30 Prozent niedriger. Bei 19,66 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 40,08 Prozent wieder erreichen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 32,61 EUR.

Am 01.08.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,54 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

