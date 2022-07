Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 05.07.2022 12:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 28,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 28,85 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,93 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 915.794 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2021 erreicht. Gewinne von 48,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 27,93 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,39 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2018 über eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,16 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,39 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 05.05.2022 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 03.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 02.08.2023 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2022 2,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

