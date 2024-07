Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 26,91 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 26,91 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,94 EUR zu. Bei 26,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 7.720 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,21 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,34 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 55,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,32 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -2,47 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

