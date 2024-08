Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 28,29 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 28,29 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.138.147 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 6,79 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 19,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2023). Abschläge von 32,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,89 EUR an.

Am 01.08.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,95 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,00 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

