Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag in Grün

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 32,73 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 11:49 Uhr 1,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 33,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,24 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 910.531 Aktien.

Am 05.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 0,85 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 39,93 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,55 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 01.08.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,95 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,54 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,75 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

