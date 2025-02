Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verzeichnet am Nachmittag Verluste

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 30,32 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 30,32 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 30,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.237.102 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 10,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 21,70 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,76 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.03.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,94 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus