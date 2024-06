Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 27,99 EUR nach.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 27,99 EUR. Bei 27,82 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 163.251 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 7,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 29.06.2023 Kursverluste bis auf 16,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,47 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,91 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

