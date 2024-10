Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verbilligt sich am Montagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 32,09 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 32,09 EUR nach. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,84 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 32,59 EUR. Zuletzt wechselten 567.040 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 19,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,73 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,61 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

