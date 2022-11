Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 22,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 22,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 84.279 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 50,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,59 EUR am 13.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 20,31 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,89 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,12 EUR an.

Am 04.11.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,62 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

