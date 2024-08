Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 28,33 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 28,33 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,11 EUR. Bei 28,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 657.723 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 22.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,55 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,99 EUR im Jahr 2024 aus.

