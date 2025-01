Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,07 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 28,07 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,38 EUR zu. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,02 EUR. Bisher wurden heute 842.634 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,74 EUR am 15.03.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 15,43 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,83 EUR aus.

Am 06.11.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 1,72 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

