Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) steigt am Mittag

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 29,47 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 29,47 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,52 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 555.067 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,21 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 2,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.08.2023 bei 19,19 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 53,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 31,55 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,95 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,54 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,75 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,99 EUR im Jahr 2024 aus.

