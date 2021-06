Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aktuell: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) macht Boden gut

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 54,00 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.600 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,04 EUR zu. Bei 53,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 413.308 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,57 EUR ab.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,11 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

