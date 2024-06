Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,22 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 26,22 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 26,22 EUR. Bei 26,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.977 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 15,22 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 55,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,17 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,86 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 02.08.2024 gerechnet. Am 01.08.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

