Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 28,86 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 28,86 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 28,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,30 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.201.812 Stück gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 18,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 34,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,32 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 01.08.2024 gerechnet. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Aktie aus.

