Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 29,24 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 29,24 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,17 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 537.367 Stück gehandelt.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2023 bei 19,19 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 34,39 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 31,55 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR – eine Minderung von 11,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,75 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

