Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 29,41 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 29,41 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 29,43 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 29,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.257 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,72 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,55 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024 vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1,54 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,41 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

