Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 31,95 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 31,95 EUR. Bei 31,86 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 32,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 263.403 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,66 EUR ab. Abschläge von 38,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,69 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -2,40 EUR vermeldet. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,87 EUR je Aktie aus.

