Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 29,63 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 29,63 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 29,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.108 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,96 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2023 bei 19,19 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,55 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,95 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,40 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Am 05.11.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

