Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) macht am Dienstagmittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 32,30 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 32,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 32,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 263.296 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 5,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 19,66 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 39,13 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,20 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 32,32 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR gegenüber -2,40 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,87 EUR im Jahr 2024 aus.

