Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 28,14 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 28,14 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,01 EUR ab. Bei 28,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 579.229 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). 20,58 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,74 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 15,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 34,83 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Aktie aus.

