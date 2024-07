Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 28,33 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 28,33 EUR nach. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,19 EUR nach. Bei 28,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 584.930 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). 6,64 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,29 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,32 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen