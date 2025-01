Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 28,46 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 28,46 EUR. Bei 28,55 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.607 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,22 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,74 EUR am 15.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,83 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 06.11.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,72 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,59 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

