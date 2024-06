Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Montagmittag ausgebremst

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 26,58 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 26,58 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 297.537 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 13,66 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 16,91 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.06.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 36,38 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 30,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,67 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 02.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX aktuell: DAX schlussendlich mit Kursplus

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX im Aufwind