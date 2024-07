Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 28,33 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 28,33 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,55 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 172.289 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 6,64 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 19.07.2023 auf bis zu 19,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 EUR belaufen. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 31,32 EUR.

Am 30.04.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,91 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen