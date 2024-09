Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag kaum verändert

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 33,17 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,17 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 33,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 32,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.078.345 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 1,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 68,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,92 EUR aus.

Am 01.08.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -2,40 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Am 05.11.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

Zuversicht in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag