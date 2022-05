Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Mittag nach

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 19.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 32,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 32,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 563.912 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 54,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,01 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 31,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 2,96 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 59,38 EUR.

Am 05.05.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,55 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 761,41 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 581,95 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 03.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 02.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE