Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 26,33 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 26,33 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,51 EUR an. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 26,17 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 206.053 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei 16,91 EUR fiel das Papier am 29.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 35,78 Prozent Luft nach unten.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 30,86 EUR.

Am 30.04.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 1,67 Mrd. EUR gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 01.08.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

