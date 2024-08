Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 29,70 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 29,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 453.506 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 30,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,19 EUR am 22.08.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 35,40 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,55 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

