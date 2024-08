Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Montagvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 29,47 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 29,47 EUR. Bei 29,54 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 29,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 13.727 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 19,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,90 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 31,55 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

