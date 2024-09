Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagvormittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 33,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 393.651 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,66 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,66 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 39,97 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 31,92 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,95 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,94 Prozent verringert.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

