Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 28,35 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 28,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 28,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 189.987 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,68 Prozent hinzugewinnen. Am 15.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,74 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 16,26 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,83 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,72 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Börse Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge